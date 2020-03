In Neumarkt gibt es jetzt einen Knödel-Drive-In. Der Knödelteighersteller Burgis in Neumarkt hat aufgrund der Corona-Krise geschlossen.

Damit die Ware aber nicht verdirbt, gibt es dort heute und morgen ein Knödel-Drive-In direkt an der Warenausgabe der Firma. Für den Knödelteig wird nur eine kleine Spende verlangt, die dann als guter Zweck an die Diakonie gehen soll. Am Freitag ist noch bis 16 Uhr geöffnet. Morgen von 10 bis 16 Uhr.