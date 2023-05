Körperverletzung in Diskothek in Nabburg

In der Nacht auf Sonntag ist ein 20-Jähriger in einer Disko in Nabburg bedrängt und verletzt worden.

Gleich mehrere Personen hatten es dort scheinbar auf den jungen Mann aus Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land abgesehen und ihn bedrängt. Schließlich schlug ihm einer der Männer dann mehrfach von hinten, vermutlich mit einem Glas, gegen den Kopf. Hierbei erlitt der 20-Jährige eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schnittverletzungen am Arm. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Täter hingegen konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Polizei in Nabburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.