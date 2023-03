Koki AM-SU mit buntem Programm

Das Team der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen – kurz „KoKi“ – im Landkreis Amberg-Sulzbach hat für dieses Jahr wieder ein buntes Programm zusammengestellt – und das startet im April.

Es gibt Vorträge, Seminare und Veranstaltungen, die Familien und Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen. Angeboten wird diesmal sogar „Familienyoga“. Auch Probleme in der Familie werden thematisiert in den Elterntalks. Und wer einen „Picky Eater“ – also einen „wählerischen Esser“ als Kind zuhause hat, sollte vielleicht auch mal ins Programm schauen. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, der Anmeldeschluss ist immer eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Hier geht´s zu den Terminen und Infos:

www.kreis-as.de/koki

menschenskind.de