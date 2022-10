Kreativ gegen Gewalt – Aktion „Oberpfälzer Stimmen für Frauen“

In Weiden ist der Startschuss für das Projekt „Oberpfälzer Stimmen für Frauen“ gefallen. Herzstück der Aktion sind Bilder, die unter dem Motto „Standpunkte gegen Gewalt“ aufgenommen werden.

Zu sehen sollen sein: Füße und/oder Schuhe („Standpunkte“) und dazu die entsprechende Meinungsäußerung. In die Fotografien eingebaut werden soll die Farbe Orange, um farblich den Zusammenhang zur Kampagne der Vereinten Nationen „Orange the World“ herzustellen. Die Bilder werden später auf die Homepage der Stadt Weiden hochgeladen. Für die Meinungsäußerungen werden keine weitergehenden Vorgaben gemacht. Wichtig ist, dass sich die Äußerungen inhaltlich für eine gewaltfreie Umgebung von Mädchen und Frauen bzw. gegen jegliche Form von Gewaltausübung einsetzen. Aus den Einsendungen werden zudem Collagen angefertigt und in Plakatgröße gedruckt, um sie dann in der Innenstadt auszustellen.