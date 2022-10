Nachtflohmarkt in Neustadt/WN kommt wieder

Nach Corona lebt in Neustadt/WN ein Klassiker wieder auf: Der Nachtflohmarkt. Die Neustädter SPD hat sich dazu wieder einen besonderen Ort ausgesucht: Nämlich das Parkdeck an der Stadthalle.

Von 17 bis 22 Uhr können die Besucher am Samstag (15.10.) also wieder Stöbern und Schauen. Und natürlich kann man sich dort auch verköstigen. Wichtig für die Autofahrer: Parken ist am Nachmittag des Flohmarktes im Parkdeck nicht mehr möglich. Und wer als Verkäufer mit dabei sein will, soll sich bei der SPD melden.

© Grafik: SPD Neustadt/WN

Kontakt:

Telefon 0157 34 77 27 29 oder unter nachtflohmarkt@spd-new.de