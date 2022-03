Kripo Bayreuth sucht Brandstifter

Die Kripo Bayreuth sucht einen Feuerteufel.

Der Pilot eines Kleinflugzeuges war gegen 18 Uhr auf eine starke Rauchentwicklung am Waldrand nahe Hollfeld aufmerksam geworden und hatte den Notruf abgesetzt.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Unbekannter einen Autoreifen, samt Felge am Waldrand abgelegt und mit Fichtenzweigen aufgeschichtet hatte. Dieses Konstrukt wurde schließlich in Brand gesetzt. Das Feuer griff anschließend auf den Waldboden und Bäume in der Nähe über. Ein Großaufgebot umliegender Feuerwehren konnte den Brand löschen. Die Kripo Bayreuth bittet Zeugen um Hinweise.