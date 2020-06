In einer Asylunterkunft in Velburg im Landkreis Neumarkt kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brand.

Das Feuer war kurz vor Mitternacht in der Küche ausgebrochen, die sich im Keller befindet. Sie brannte vollständig aus. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. 17 Personen atmeten dennoch Rauchgase ein; sie wurden vor Ort ambulant versorgt.

Die Brandursache ist noch unklar, ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde eingeschaltet. Die Kripo Regensburg ermittelt.