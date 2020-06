28-Jähriger löst größeren Polizeieinsatz aus

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz in Lupburg im Landkreis Neumarkt ausgelöst. Der Mann war bei einem Familienstreit dermaßen in Rage geraten, dass die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen anrückte.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der 29-Jährige seine Familie u.a. mit einem Schlagwerkzeug bedroht hatte. Außerdem schlug der Aggressor mehrmals mit dem Gegenstand auf sein Auto ein. Der junge Mann wurde widerstandslos festgenommen und in eine Fachklinik gebracht.