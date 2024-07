Kümmersbruck: Passanten retten Paar

Am vergangenen Dienstagvormittag (19.03.2024) hat sich ein angeleinter …

Hütehund verbeißt sich in Yorkshire Terrier Am vergangenen Dienstagvormittag (19.03.2024) hat sich ein angeleinter …

Hütehund verbeißt sich in Yorkshire Terrier Am vergangenen Dienstagvormittag (19.03.2024) hat sich ein angeleinter …

Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hirschau von einem Hund …

Hirschau: 26-Jähriger von Hund gebissen Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hirschau von einem Hund …

Hirschau: 26-Jähriger von Hund gebissen Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hirschau von einem Hund …

Ein Unbekannter hat in Schnaittenbach im Kreis Amberg-Sulzbach zu Silvester …

Schnaittenbach: Bienenbeuten umgeworfen Ein Unbekannter hat in Schnaittenbach im Kreis Amberg-Sulzbach zu Silvester …

Schnaittenbach: Bienenbeuten umgeworfen Ein Unbekannter hat in Schnaittenbach im Kreis Amberg-Sulzbach zu Silvester …

Weil er angeblich zu schnell in einer 30er Zone mit seinem Auto unterwegs war, …

Amberg: Autofahrer mit Axt bedroht Weil er angeblich zu schnell in einer 30er Zone mit seinem Auto unterwegs war, …

Amberg: Autofahrer mit Axt bedroht Weil er angeblich zu schnell in einer 30er Zone mit seinem Auto unterwegs war, …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de