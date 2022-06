Lagerfeuer löst Waldbrand aus

In Köditz im Landkreis Hof hat ein Lagerfeuer einen kleinen Waldbrand ausgelöst. Ein Passant hatte das Feuer am Donnerstag bemerkt und gemeldet.

Die Feuerwehr löschte die etwa 5000 Quadratmeter große Fläche. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte ein Lagerfeuer gemacht und dieses nicht ordentlich gelöscht hatten. Ohnehin warnen Behörden in weiten Teilen Bayerns aktuell vor einer hohen Waldbrandgefahr. Innenminister Herrmann appellierte an die Bevölkerung, sich in den Wäldern vorsichtig zu verhalten und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Auch in Wiesen geparkte Autos mit heißen Auspuffanlagen oder Glasflaschen können ausreichen, um ein Feuer auszulösen.