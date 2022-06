Polizei setzt Belohnung im Fall gestohlener Goldbarren aus

Die Polizei in Bayreuth hat jetzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für hilfreiche Zeugenhinweise im Fall gestohlener Goldbarren ausgesetzt.

Am Nachmittag des 31.Mai wurden aus einem Lieferwagen in der Weiherstraße in Bayreuth Goldbarren im Wert von rund 800.000 Euro gestohlen. Der unbekannte Dieb konnte flüchten. Ein Überwachungsvideo zeigte aber, dass der Dieb die etwa 15 Kilogramm Gold auf einem Lasten Trolley verstaute und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Diebes führen, hat die Kripo Bayreuth 1000 Euro ausgelobt.

Der Täter / die Täterin wird wie folgt beschrieben:

175 – 180 Zentimeter groß

Geschlecht unbekannt

Bekleidet mit: