Sommerkonzerte auf der Luisenburg

Die Luisenburg-Festspiele starten ab Montag mit ihrer Konzertreihe in den Hochsommer. Neben den Theateraufführungen gehört die Konzertreihe „Luisenburg Spezial“ mit ihren musikalischen Leckerbissen zum Gesamtangebot. Den Anfang machen am Montag TRUCK STOP.

Die legendären deutschen Country-Rocker, die im letzten Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feierten, spielen ihre großen Hits aus mehr als 45 Studioalben. Am Tag darauf kommen die SÖHNE MANNHEIMS auf die Luisenburg. Sie werden ihre großen Söhne-Hits bei einer Best-of-Show präsentieren. Um hervorragende Stimmen geht es auch am Mittwoch in DIE NACHT DER TENÖRE. Es ist ein Abend für Klassikliebhaber und Fans zeitgenössischer Musik gleichermaßen. Die Karten für alle drei Konzerte gibt es unter www.luisenburg-aktuell.de