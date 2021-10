Landkreis Regensburg sucht Zensus-Beauftragte

Wie viele Menschen leben tatsächlich in den einzelnen Ortschaften? Wohnen sie in Eigenheimen oder zur Miete? Um auf diese und andere Fragen Antworten zu finden führt der Staat in regelmäßigen Abständen einen sogenannten Zensus durch. 2022 steht jetzt die nächste große Volksbefragung an.

Auch der Landkreis Regensburg bereitet sich darauf vor und sucht noch Mitarbeiter für die Datenerhebung. Der Landkreis braucht dafür ab 1. November etwa 310 Erhebungsbeauftragte. Einen Link zu allen Infos finden Sie hier: https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/zensus/