Landratsamt fördert Home Office

Auch das Landratsamt Amberg-Sulzbach fördert Home-Office-Plätze, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Aktuell befinden sich 79 Beschäftigte im Heimbüro. Das ist rund ein Viertel der Belegschaft, die im Landratsamt arbeitet.

Alle Mitarbeiter, die das Angebot von zuhause aus zu arbeiten, wahrnehmen möchten, werden unterstützt. Auch Landrat Richard Reisinger arbeitet seit vielen Wochen stundenweise selbst im Home Office. Interne Besprechungen und Versammlungen etwa finden nur noch per Videokonferenz statt. In den Bereichen mit Publikumsverkehr, wie z.B. in der Zulassungsstelle oder im Bauhof, sind die Mitarbeiter aber natürlich vor Ort.