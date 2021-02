Landratsamt Tirschenreuth erlässt Allgemeinverfügung

Das Landratsamt Tirschenreuth verschärft mit einer Allgemeinverfügung die Corona-Maßnahmen vor allem für die Grenzgänger und die Betriebe. Sie gilt ab Donnerstag bis auf weiteres.

Stand Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis bei 383,1. In der Verfügung heißt es u.a.: „Hygienekonzepte, die bisher scheinbar in vielen Betrieben funktioniert haben, reichen aktuell wohl nicht mehr aus“. Hier werden vermehrt Kontrollen stattfinden. Außerdem werden in Firmen mit Mutationsverdachtsfällen mit konsequenter Kontaktnachverfolgung und Reihentests die Maßnahmen verschärft.

Grenzgänger, also Personen, die z.B. in Tschechien wohnen und im Landkreis Tirschenreuth arbeiten, müssen sich nach ihrer Einreise auf direktem Weg an ihre Arbeitsstätte begeben. Nach der Arbeit müssen sie auf direktem Weg den Landkreis wieder verlassen.

Hier finden Sie die ganze Allgemeinverfügung