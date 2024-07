Ein Dieb hat in der Nacht auf Donnerstag einen Laptop aus einem PKW in Neustadt an der Waldnaab geklaut.

Der Wagen war in einer unversperrten Garage in der Heinrich Ascherl Straße geparkt. Der Laptop im Wert von etwa 1.000 Euro war im Fußraum abgelegt. Auch in der Straße “Am Vogelherd” wurde in der gleichen Nacht ein Auto durchwühlt. Auch hier war die Garage unversperrt, doch diesmal wurde der Dieb nicht fündig. Die Polizei Neustadt sucht nun nach Zeugen.