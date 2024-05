Laserpointer auf Hubschrauber der US-Armee gerichtet

Schon wieder kam es in Amberg zu einem Fall von „Sextortion“. Am …

Jungen Amberger mit Nacktfotos erpresst Schon wieder kam es in Amberg zu einem Fall von „Sextortion“. Am …

Jungen Amberger mit Nacktfotos erpresst Schon wieder kam es in Amberg zu einem Fall von „Sextortion“. Am …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de