Lebenserwartung in Bayern leicht gesunken

Die Lebenserwartung in Bayern hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar …

Lebenserwartung in Bayern im Zuge der Pandemie gesunken Die Lebenserwartung in Bayern hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar …

Lebenserwartung in Bayern im Zuge der Pandemie gesunken Die Lebenserwartung in Bayern hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar …

Foto: Jens Kalaene/dpa