Ein leichtes Erdbeben hat es am Donnerstag gegen 12:25 Uhr im Landkreis Tirschenreuth gegeben.

Das Epizentrum lag in Groschlattengrün in der Gemeinde Pechbrunn direkt am Steinbruch. Das teilte der Erdbebendienst Bayern auf Nachfrage mit. Das Beben hatte eine Stärke von 1,5 auf der Richterskala – war also kaum spürbar.