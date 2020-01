Liebeskummer macht einen 23-Jährigen rasend

In Amberg hat Liebeskummer einen 23-Jährigen am Samstagabend rasend gemacht. Auf einer Geburtstagsfeier beschädigte der Betrunkene Gegenstände, trat gegen sein eigenes Auto und schlug noch zwei Scheiben der Gaststätte ein.

Außerdem hatte er vorher versucht die Gastwirtin zu schlagen. Da der Mann blutende Wunden hatte, wurde der Rettungsdienst gerufen. Trotz Fixierung verbiss sich der Poppenrichter in das Kopfpolster der Krankentrage und riss den Bezug auf. Nach der ärztlichen Behandlung wurde er zur Ausnüchterung in die Polizeiinspektion Amberg gebracht. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Unter anderem, weil er nach der Entlassung am frühen Sonntagmorgen die im Klinikum mitgegebenen Tüten in einem Grünstreifen entsorgte.