Bayerns beste Bio-Produkte sind auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet worden. Darunter auch Preisträger aus dem Ramasuri-Sendegebiet.

Eine Gold-Auszeichnung wurde von der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber für das Ziegenmilchkaramell der Bio-Manufaktur Michlbauer aus Ursensollen, im Landkreis Amberg-Sulzbach, überreicht. Der Tannen- und Fichtenhonig der „Honigwanderer“ Jonas und Daniel Scholz aus Kainsbach im Nürnberger Land erhielt Silber. Eine Bronze-Auszeichnung ging an das Kloster-Sauerkrautbrot der Klosterbetriebe Plankstetten, im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Insgesamt hatten sich 40 Hersteller und Verarbeiter mit 57 Produkten am Wettbewerb beteiligt.