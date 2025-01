Fünf Jahre habe er an seinem Gesang gearbeitet, um die Musik-Legende Bob Dylan zu verkörpern: Ab 27. Februar ist Timothée Chalamet nun in «Like A Complete Unknown» (Originaltitel: «A Complete Unknown») zu sehen.

Darin verkörpert der Hollywood-Star Dylan in jungen Jahren. Der Film von James Mangold fokussiert sich auf die beginnende Karriere des Singer-Songwriters in den 1960er Jahren in New York. Bei der Premiere in New York verkleidete sich Chalamet unlängst mit blonden Haaren und Wollmütze in genau dem Look, den Dylan selbst Anfang der Nullerjahre bei einer Filmpremiere trug. (dpa)