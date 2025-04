LKW kollidiert mit Brücke

In der Kulmbacher Straße in Hof ist am Freitagmittag ein LKW mit einer Bahnbrücke kollidiert. Der 50-jährige Fahrer schätzte offenbar die Höhe seines Fahrzeuggespanns falsch ein und stieß mit seinem unbeladenen Auflieger gegen die Brücken-Unterseite.

Der Auflieger wurde dadurch erheblich beschädigt. Ob auch ein Schaden an der Brücke entstand, ist noch nicht bekannt. Die Kulmbacher Straße musste während der LKW-Bergung kurzzeitig gesperrt werden. Außerdem wurde ein Notfallmanager der Deutschen Bahn verständigt, der eine vorübergehende Gleissperrung der betroffenen Bahnstrecke veranlasste. Auch ein Brücken-Sachverständiger wurde informiert.