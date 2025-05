Holztransport brennt auf Autobahn

Von einem Sattelzug aus Lettland ist nur noch ein Gerippe übrig. Auf der Autobahn in Oberfranken ist der Transporter Flammen aufgegangen. Die Ladung: klassischer Brennstoff.

© Foto: Verkehrspolizei Hof/dpa

Ein mit Holz beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 72 nahe Feilitzsch im Landkreis Hof in Brand geraten. Der Fahrer aus Lettland sei zuvor mit einiger Wucht über das abgelöste Rad eines anderen Lastwagens gefahren, teilte die Verkehrspolizei Hof mit. Dabei sei offenbar der Motorraum der Zugmaschine beschädigt worden und weißer Rauch aufgestiegen. Der 40-Jährige habe den 40-Tonnen schweren Holztransporter noch geistesgegenwärtig auf den Standstreifen fahren und sich in Sicherheit bringen können.

Wie die Polizei berichtete, stand das Gefährt innerhalb kurzer Zeit in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Auf der A72 Richtung Sachsen bildete sich nach dem Vorfall am frühen Morgen ein langer Stau. Die Bergung des ausgebrannten Sattelzuges sollte noch einige Stunden dauern. Den Sachschaden an dem lettischen Transporter schätzen die Ermittler auf rund 250.000 Euro. Den Lastwagen, dessen Reifen sich gelöst hatte, hatte ein 28-Jähriger aus dem Raum Glauchau in Sachsen gesteuert. (dpa/lby)