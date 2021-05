Lockerung im Landkreis Schwandorf

Auch im Landkreis Schwandorf treten ab Freitag (14.05.2021) Lockerungen in Kraft. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch am fünften Tag in Folge unter 100.

Damit entfällt im Landkreis Schwandorf die nächtliche Ausgangssperre und die Außengastronomie darf bis 22 Uhr geöffnet werden. In den Schulen findet ab Freitag Präsenzunterricht, soweit der Mindestabstand eingehalten wird, oder Wechselunterricht statt. Betreuungseinrichtungen öffnen ebenfalls wieder ihre Türen.

Alle Regelungen sind im Amtsblatt Nr. 24 auf der Homepage: www.landkreis-schwandorf.de unter „Unser Landkreis – Amtsblatt“ abrufbar.