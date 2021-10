Das Landestheater Oberpfalz startet in den Kulturherbst und lädt zur Eröffnung morgen (03.10.) in die Stadthalle Vohenstrauß ein.

Geschäftsführer Wolfgang Meidenbauer zeigt von 11 bis 16 Uhr, in der Stadthalle Vohenstrauß, was Theater so alles kann. Danach wird das Stück „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ gezeigt.

Hier geht´s zum kompletten Programm: www.landestheater-oberpfalz.de