LTO stellt Termine für Sommersaison vor

Das Landestheater Oberpfalz zeigt sich optimistisch und hat die Termine für die Sommersaison vorgestellt.

Gespielt werden soll „Im weißen Rössl“ im Garten von Schloss Friedrichsburg. „Ronja Räubertochter“ auf der Schönbergbühne in Grafenwöhr. „Schikaneder- Sommer der Gaukler“ auf der Burg Waldeck und in Neusath-Perschen. „Kuh Rosmarie“ im Garten von Schloss Friedrichsburg. „Cyrano de Bergerac“ auf Schloss Burgtreswitz und „Cabaret“ auf der Naturbühne Schönberg in Grafenwöhr.

Das Landestheater hat sich bewusst auf Spielorte im Freien konzentriert. Der Kartenvorverkauf für die Sommerfestspiele startet am 7. Mai.