Azubifilm-Festival Nordoberpfalz

Für das Azubifilm-Festival #miadrana werden noch Beiträge gesucht.

Bis zum 23.04.2021 haben Betriebe aus Klein- und Kleinstunternehmen bis 49 Mitarbeitern die Möglichkeit, sich als Filmemacher zu bewerben. Die Videoclips sollen potentielle Bewerber auf die Ausbildung in dem jeweiligen Betrieb aufmerksam machen. „Zeigt uns, warum euer Ausbildungsbetrieb der Beste ist“ heißt es in der Ausschreibung. Die eingesendeten Filme sollen nicht länger als 60 Sekunden sein. Für den besten Film gibt es eine professionelle Produktion des Azubi-Films, kostenlose Werbezeit in den regionalen Kinos Weiden und Tirschenreuth, ein I-Pad und Freikarten für das Kino Weiden. Das Anmeldeformular finden Sie hier.