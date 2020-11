Lüftungsanlagen und CO2-Messgeräte für Regensburger Landkreisschulen

Der Landkreis Regensburg hat seine zehn Schulen mit CO2-Messgeräten und dort wo es möglich ist, mit mobilen Luftreinigungsanlagen ausgestattet.

Insgesamt 208 sogenannte Kohlendioxid-Sensoren geben in den Klassenzimmern künftig Aufschluss über den CO2-Gehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Außerdem zeigen sie an, wann es Zeit ist, die Fenster zu öffnen. Darüber hinaus wurden 19 Luftreinigungsgeräte beschafft für Unterrichtsräume, die auf herkömmlichem Weg nicht ausreichend belüftet werden können. Der Hintergrund: Der Freistaat hat 37 Millionen Euro für CO2-Sensoren und mobile Luftreinigungsgeräte für Klassen- und Fachräume an Schulen bereitgestellt. Der Landkreis Regensburg reagierte prompt und orderte die Geräte.