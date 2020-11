Stadttheater Amberg porträtiert Künstler in virtuellem Adventskalender

Seit Mittwoch ist es bestätigt. Der Vorhang des Stadttheater Amberg bleibt auch im Dezember geschlossen. Der Lockdown wird noch einmal verlängert, sodass alle für Dezember geplanten Veranstaltungen im Stadttheater entfallen. Mit einer besonderen Aktion möchte das Stadttheater deshalb auf die aktuelle Situation der Künstler aufmerksam machen.

24 in Amberg wirkende Künstler und Kreativschaffende werden im Dezember auf den Social-Media-Kanälen des Stadttheaters porträtiert. Mit dieser Aktion soll die kulturelle Vielfalt der Stadt sichtbar gemacht und den in Amberg wirkenden Kreativschaffenden Wertschätzung entgegengebracht werden. Das erste Adventskalendertürchen öffnet sich am 1. Dezember auf den Seiten des Stadttheaters bei Facebook (www.facebook.com/Stadttheater.Amberg) und Instagram (@stadttheater_amberg).