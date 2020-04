Luftbeobachtungsflüge wegen erhöhter Waldbrandgefahr

Bislang Unbekannte haben an einem Waldrand im niederbayerischen Landkreis Regen an fünf verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Dadurch habe aufgrund der Trockenheit die akute Gefahr eines größeren Waldbrandes bestanden, teilte die Polizei am Samstag mit und bezeichnete die Taten als «unverantwortlich und im wahrsten Sinne brandgefährlich».

Rund 500 Quadratmeter Wiese und mehrere Bäume seien bei Böbrach verbrannt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor einer erhöhten Waldbrandgefahr in einigen Regionen Bayerns – unter anderem auch in der Oberpfalz. Mehrere Luftbeobachter werden daher am Osterwochenende in der Oberpfalz unterwegs sein um die Lage im Auge zu behalten.