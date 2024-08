Immer mehr Strom aus Erneuerbaren Energien

Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch stieg in der Oberpfalz in den letzten Jahren deutlich. Vier Terrawattstunden Strom wurden zuletzt aus Regenerativen Energiequellen erzeugt. Das entspricht 61 Prozent des benötigten Stroms in der Oberpfalz.

Im Bayernvergleich liegt die Oberpfalz damit hinter Niederbayern an zweiter Stelle. Den größten Beitrag mit rund 30 Prozent leisten dabei die PV-Anlagen, gefolgt von Biomasse (17,5 Prozent) und Windenergie (8,9 Prozent).

Spitzenreiter in der Oberpfalz mit einem Anteil Erneuerbarer Energien von 136 Prozent am Gesamtstromverbrauch ist der Landkreis Neumarkt. Dahinter folgt der Landkreis Amberg-Sulzbach mit 95 Prozent. Auch die restlichen Landkreise liegen allesamt über dem bayerischen Durchschnitt.