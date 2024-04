Luisenburgfestspiele mit neuem Format

Wie entsteht eine Inszenierung? Was bietet der Stoff und die literarische Vorlage an Chancen und Risiken? Wie bringt man ein Stück auf die Felsenbühne? Diese und andere Fragen beantwortet das neue Format „Dramaturgie im Gespräch“ der Luisenburgfestspiele in Wunsiedel.

Die Macher sprechen in einer lockeren Atmosphäre über ihre Absichten, die guten Ideen und die Probleme des Theatermachens. Sie plaudern aus dem Nähkästchen und verraten das ein oder andere Geheimnis. Rede und Antwort stehen am Montag (22.04.) die Teams und das Ensemble von „Pippi Langsrumpf”. Los geht’s um 19:00 Uhr in Der Genussdealer in Wunsiedel in der Ludwigstrasse 33. Der Eintritt ist frei, einfach vorbeikommen.

Am Pfingstmontag (20. Mai) um 19.00 Uhr ist das Thema „EIN SOMMERNACHTSTRAUM: Liebe im Labyrinth“ im Fichtelkaffee in Wunsiedel, Am Marktplatz 10.

Zum großen Musical „JESUS CHRIST SUPERSTAR: Von Golgatha nach Wunsiedel“ erfährt man alles Wissenswerte am Dienstag, den 4. Juni, um 18:30 Uhr im Molo Rouge in Wunsiedel, An der Zollbrücke 2.

„DER WATZMANN RUFT: Was will der denn?“ ist die Frage, die sich das Team der Produktion am Montag, den 17. Juni, um 19:00 Uhr in Zum Bernhard in Wunsiedel, Kemnather Strasse 16 stellt.