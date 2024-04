Verwahrloste Katze aus Weidener Wohnung geholt

Die Polizei hat am Freitagabend eine vollkommen verwahrloste Katze aus einer Wohnung in Weiden gerettet. Nach einem Hinweis suchten die Beamten zusammen mit Vertretern des Veterinäramtes die Wohnung auf und fanden dort das Tier in einer jämmerlichen Verfassung vor.

Die unterversorgte Katze wurde in die Obhut des Veterinäramtes gegeben. Auch die Wohnung war in einem extrem unhygienischen Zustand. Gegen den Halter, der außerdem nicht beim Einwohnermeldeamt registriert war, wurde eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erstattet.