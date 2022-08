Mann am Hofer Hauptbahnhof niedergeschlagen und ausgeraubt

Am Hauptbahnhof in Hof ist am frühen Samstagmorgen ein 49-jähriger Mann von zwei Männern niedergeschlagen und ausgeraubt worden.

Das Opfer und seine 30-jährige Lebensgefährtin hatten die beiden Tatverdächtigen auf der Zugfahrt nach Hof kennengelernt. In Hof angekommen schlugen die beiden Verdächtigen den 49-Jährigen schließlich in einem Glashäuschen im Bereich der Gleise nieder, traten auf ihn ein und zogen ihm das Bargeld aus der Hosentasche. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in Höhe von 200 Euro. Die Lebensgefährtin rief die Polizei. Allerdings verlief die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern bislang erfolglos. Nun ermittelt die Kripo Hof wegen Raubes und sucht nach Zeugen. (Tel:09281/7040)

Die zwei Tatverdächtigen, die vermutlich beide polnische Staatsangehörige sind, werden wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 200 Zentimeter groß und schlank

Zirka 25 Jahre alt

Kurze Haare

Dunkler Jogginganzug

Raucher