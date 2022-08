In Bayreuth ist in der Nacht zum Freitag ein BMW X 5 gestohlen worden. Der Eigentümer hatte seinen braunen SUV über Nacht vor seinem Anwesen in der Meistersingerstraße abgestellt.

Am Freitagmorgen traute er seinen Augen kaum, als sein Auto plötzlich verschwunden war. Offenbar stahlen Unbekannte das Auto am Donnerstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Nun ermittelt die Kripo Bayreuth und sucht nach Zeugen.