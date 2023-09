Mann bedroht Freundin mit Axt

Ein 26-Jähriger soll am Abend in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel seine Freundin mit einer Axt bedroht haben. Gegen 18 Uhr war der Streit zwischen dem Mann und seiner 33-jährigen Freundin eskaliert.

In dessen Verlauf soll der Mann in seiner Wohnung die Freundin mit einer Axt bedroht haben. Die Frau ergriff daraufhin die Flucht durch ein Fenster und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei konnte den 26-Jährigen in der Nähe seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.