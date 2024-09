Marktredwitz erhält 5,8 Millionen Euro für Breitbandausbau

Die Stadt Marktredwitz erhält über 5,8 Millionen Euro vom Freistaat Bayern für den Breitbandausbau. “Eine moderne digitale Infrastruktur ist der Grundpfeiler für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land und der digitale Anschluss in die ganze Welt, was gerade die Möglichkeit im Homeoffice wesentlich verbessert”, so Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin Schöffel bei der Übergabe des Förderbescheids am Freitag in Marktredwitz. Damit werden weitere 1.030 Adressen mit zukunftsfähiger Glasfaser erschlossen. Inzwischen sind bereits 70 Prozent aller bayerischen Haushalte gigabitfähig erschlossen, nach Abschluss aller laufenden Projekte werden es sogar 80 Prozent sein. Bayerns ambitioniertes Ziel lautet: Gigabit bayernweit.

© Foto: Stadt Marktredwitz

Auf dem Foto von links nach rechts: Landrat Peter Berek, Wirtschaftsförderer Thomas Hecht, Staatssekretär Martin Schöffel, Oberbürgermeister Oliver Weigel, Bauamtsleiter Stefan Büttner.