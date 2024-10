Am Donnerstagabend ist eine 17-Jährige im Amberger Park im Kaiser-Wilhelm-Ring von einem Mann angesprochen und bedroht worden.

Der 35-Jährige lag am Boden und sprang plötzlich auf, als die Jugendliche mit Abstand an ihm vorbeigehen wollte. Kurz darauf ließ er aber von ihr ab und beleidigte einen passierenden Fußgänger. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizeiinspektion Amberg bittet um weitere Zeugenhinweise.