Ein Mann ist am Dienstag bei Baumfällarbeiten im Landkreis Regensburg tödlich verunglückt.

Der 66-Jährige war am Nachmittag in einem Wald bei Wenzenbach zugange. Ein umgefallener Baum verletzte den 66-Jährigen so schwer, dass auch die Rettungskräfte nichts mehr ausrichten konnten. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen zu dem Unglück übernommen.