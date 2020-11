Weidener Christkindlmarkt fällt aus

Jetzt steht es fest: Der historische Christkindlmarkt in Weiden fällt dieses Jahr aus. Grund ist auch hier die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz in Weiden liegt aktuell bei 280.

Oberbürgermeister Jens Meyer erklärte, man halte es vor diesem Hintergrund für das falsche Signal, den Christkindlmarkt zu veranstalten. Es habe zwar ein Konzept für einen dezentralen Christkindlmarkt gegeben, eine zusätzliche Ansammlung hunderter Menschen könne man in der Innenstadt in der derzeitigen Lage aber nicht verantworten, so Meyer weiter.