Mann durch Schüsse aus Schreckschusswaffe verletzt

Bei einem Streit in Vohenstrauß ist ein 37-Jähriger durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe verletzt worden.

Ein 29-Jähriger habe am späten Pfingstsonntag im Wohngebiet „Breite Wiesen“ in unmittelbarer Nähe des Gesichts des Opfers mehrere Schüsse abgefeuert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Opfer habe Verletzungen am Auge sowie am Trommelfell erlitten und sei ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Ursache der Auseinandersetzung war den Beamten zufolge ein Streit um ein Kind.

Zunächst waren der Polizei Schüsse gemeldet worden. Ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusspistole handelte, habe man erst vor Ort feststellen können, hieß es. Der mutmaßliche Schütze habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Gegen das Opfer sei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet worden. (dpa/lby/rr)