Mann entblößt sich vor Kindern im Baumarkt

Ein Unbekannter hat sich Donnerstagmittag in einem Baumarkt in Weiden vor Kindern entblößt. Ein Mann hatte mit seinen beiden Töchtern den Markt in der Leimbergerstraße besucht. Während der Vater Einkäufe tätigte, beobachteten die Töchter im Alter von vier und acht Jahren die Fische in der Tierabteilung. Dann kam ein Mann auf die beiden zu und entblößte vor ihnen sein Geschlechtsteil. Die Mädchen gingen sofort weg und informierten ihren Vater. Die verständigte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und kontrollierte dabei auch mehrere Personen. Der Täter konnte aber bislang noch nicht gefasst werden. Zeugen des Vorfalles sollen sich bei der Kripo Weiden melden (0961/401-2222).

Die Kinder konnten den Mann wie folgt beschreiben:

– 40 bis 60 Jahre alt

– kurze, braune Haare

– Brille

– helle Jeans

– schwarze Winterjacke