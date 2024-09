Mann ertrinkt in Badesee im Lkr. Schwandorf

Ein Schwimmer ist in einem Badesee unterwegs. Plötzlich geht der Mann unter. Taucher finden ihn – allerdings zu spät.

Ein Mann ist in einem Badesee bei Bruck in der Oberpfalz (Landkreis Schwandorf) untergegangen und gestorben. Taucher haben den 52-Jährigen aus dem Wasser geborgen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Versuche, den Mann am Sonntag wieder zu reanimieren, seien aber vergeblich geblieben.

Warum der Mann unterging, war zunächst unklar. Man gehe derzeit aber von keiner Fremdeinwirkung aus, so der Sprecher. (dpa/lby)