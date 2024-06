Mann greift Freundin auf Parkplatz an

Ein Mann soll seine Freundin in Neumarkt auf einem Parkplatz angegriffen und leicht verletzt haben.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 25-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Grund für die Auseinandersetzung am Freitag in Neumarkt soll eine angebliche Affäre der 21-Jährigen gewesen sein.

Der 25-Jährige sah seine Freundin mit einem anderen Mann auf dem Parkplatz und ging den Angaben nach direkt auf sie los. Erst als der andere Mann dazwischenging, soll der Tatverdächtige von der 21-Jährigen abgelassen haben. (dpa/lby)