Weil ein Mann am Samstagmittag in Altenstadt an der Waldnaab mit einer Waffe im Garten hantierte, riefen besorgte Nachbarn die Polizei. Diese nahmen den Mann in Gewahrsam.

Weil mehrere Anhaltspunkte darauf hinwiesen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fand die Polizei weitere Waffen. Die Ermittlungen der Polizei Regensburg dauern noch an.