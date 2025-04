Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

In Hof ist ein 36-jähriger Mann nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung in der Karolinenstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern – offenbar im Rahmen einer Feier. Dabei erlitt der 36-Jährige schwere Verletzungen. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Tatort festgenommen. Gegen ihn wurde inzwischen Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeordnet. Die Kripo Hof ermittelt.