Mann schläft im Bus ein – Ausweg Nothammer

Während einer Busfahrt schläft ein junger Mann ein. Als er erwacht, ist niemand sonst im Bus – und die Tür verschlossen.

Nach einem Nickerchen in einem Bus in Oberfranken ist ein Mann allein in dem verschlossenen Fahrzeug aufgewacht. Weil auch sein Handy nicht funktionierte und er dringend zu einem Termin wollte, griff der 25-Jährige zum Nothammer und schlug eine Scheibe ein. Der Busfahrer hatte den Schlafenden am Montag beim Abstellen des Fahrzeugs in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) übersehen, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dpa/lby)