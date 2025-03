Mann soll 60 Jahre alte Bekannte getötet haben – U-Haft

Einsatzkräfte fanden die Getötete bei dem 54 Jahre alten Verdächtigen. Die Hintergründe des Vorfalls in Oberfranken sind bislang unklar.

Ein Mann soll in Kulmbach in Oberfranken eine 60-Jahre alte Bekannte getötet haben. Der 54-Jährige rief im Anschluss einen Verwandten an, dieser verständigte den Notruf, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Mehrere Polizeistreifen, ein Notarzt und ein Rettungsdienst rückten am Sonntag zu dem Mann in Kulmbach aus. Dort trafen sie demnach auf den Deutschen und die tote 60-Jährige.

Der Mann kam wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Behörden machten zunächst keine weiteren Angaben, die Ermittlungen laufen. (dpa/lby)