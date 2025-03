Dreister Autodiebstahl in Marktredwitz

Am Freitagmittag wurde in der Bahnhofstraße in Marktredwitz ein VW Golf 3 gestohlen. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug nur für wenige Minuten verlassen, dabei jedoch den Schlüssel stecken lassen und das Auto nicht abgesperrt.

Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete das Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb ohne Erfolg. Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen grauen VW Golf 3 mit auffälliger roter Motorhaube und schwarzem Kofferraum. Die Polizei Marktredwitz ermittelt und bittet um Hinweise.